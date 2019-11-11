“Ata’nın emaneti yeşilin koruyucusuyuz”

Akkent Mahallesi’nde “Geleceğe Nefes” seferberliği uyarınca düzenlenen törende “Biz millet olarak, ‘Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz’ diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Yine ‘Yaş kesen, baş keser’ diyen Fatih Sultan Mehmet Han’ın torunlarıyız” diye konuşan Çorum Milletvekili Kaya, “Yine dün ölüm yıldönümünde rahmet ve minnetle andığımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ankara bir bozkır iken orayı bir başkent ilan etmiş, Atatürk Orman Çiftliği ile ve diğer alanlarda yaptığı yeşil düzenlemeleriyle orayı bir cennet haline getirmiştir. Cumhuriyetin kurucusunun bize emaneti olan yeşilin koruyucularıyız” dedi.

Atalarımızın yeşile verdiği önemi bu şekilde anlatırken, hükümetlerinin de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’nün ülke genelinde 11 milyon fidanı halkın sahiplenmesini istediğini hatırlatan Milletvekili Kaya, yapılan kampanya sonucunda yaklaşık 13 milyon fidanın halkımız tarafından sahiplenildiğini ve bugün ülkede 2023 noktada her yaştan insanın memleketin her tarafını yeşillendirdiğini açıkladı.

Kendisinin de bir ormancı çocuğu olduğunu söyleyen Kaya, “Bu tür bir faaliyetin içerisinde olmaktan son derece gururluyum. Çocukluğumuz hep ormanlarda, ağaçlandırma alanlarında, fidanlıklarda geçti. Ağaç sevgisinin ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Onun için bugün burada emeği geçen başta Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza, Amasya Orman Bölge Müdürlüğümüze, Çorum Orman İşletme Müdürlüğümüze, Valiliğimize, Belediyemize ve katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)