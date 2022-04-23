Ata’nın anlamlı armağanı çocuklarımıza kutlu olsun
Bugün 23 Nisan…Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı…Egemenliğin ulusa emanet edilişinin ve Büyük Atatürk’ün çocuklara armağanı olan “dünyada ilk” çocuk bayramının 102. yıldönümü… Ulusal kurtuluşa giden yolda en büyük adım olan TBMM’nin açılışını yürekten kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla, saygıyla, rahmetle anıyoruz.
Güncel 23.04.2022, 00:05
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