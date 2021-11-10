“Ata’nın açtığı yolda inançla yürümeye devam edeceğiz”

Milli mücadelenin lideri Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan bedenin ayrılışının 83. yılında her yıl olduğu gibi bu yıl da özlem ve minnetle Atamızı andığımızı söyleyen Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin bir simgesi, 20. yüzyılın en görkemli olayını gerçekleştiren, başta İngiltere olmak üzere Osmanlı’ya karşı hasmane tutumlar sergileyen emperyalist ülkelere karşı Türk’ün vatanını, kurtarmak için Türk milletini teşkilatlandıran liderdi. Yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi. Dünya üzerinde çok nadir yetişen dâhilerdendi” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazılan ve söylenen ifadelerin bitmeyeceğini ve Atatürk’ün sadece ülkemizin geleceğini kurtarmakla kalmadığını bütün dünya tarihinin seyrini değiştirdiğini dile getiren Bedii Onan, Türk Milliyetçileri olarak Ata’nın açtığı yolda inançla yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

Günümüzde Atatürk’e karşı ferevanların arttığını, harekete geçmesi gereken sorumluluk sahiplerinin de buna kayıtsız kaldığını hatırlatan Onan, “10 Kasım ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün değerini anlamak bugünler de daha önem kazanmıştır. Öyle ki; son yıllarda Atatürk isminin her yerde kaldırılması gayretini görmekteyiz” dedi.

(Uğur GÖRKEM)

