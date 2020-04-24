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“Atamızın mirasına ve emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız”

CHP Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, “Bizler Cumhuriyet’in çocukları olarak Atamızın mirasına ve emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız ve Cumhuriyet’imizi yükseltmek için daima çalışacağız” dedi.

24 Nisan 2020 Cuma 19:10
“Atamızın mirasına ve emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız”

Topkül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Onur Topkül, ulusal egemenliğin Türk milletinin kaderini değiştirdiğini vurguladı.

Topkül’ün mesajı şu şekilde:

“Tüm yurdu etkisi altına alan küresel salgın hastalığından dolayı, Ulusal Egemenliğimizin 100. Yılını, önceki milli bayramlarımıza göre meydanlarda coşkuyla kutlayamamaktan üzüntü duyuyoruz.

Yeniden meydanları dolduracağımız, kucaklaşıp sarılacağımız güzel günlere olan inancımızla...

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçişinin 100. yılında,

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!

23 Nisan 1920 milletimizin esaretten kurtularak, egemenliği kendi eline aldığı gündür.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; bütün cihan bilmelidir ki, artık bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur, yalnız bir kuvvet vardır oda milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.

Türk milletinin birliğini sağlamak, emperyalist güçleri yurdumuzdan çıkarmak, demokratik, laik ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyet’ini kurmak amacıyla kurulan, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. yılını kutluyoruz.

Bizler Cumhuriyet’in çocukları olarak Atamızın mirasına ve emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız ve Cumhuriyet’imizi yükseltmek için daima çalışacağız.” (Haber Merkezi)

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