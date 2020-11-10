ATAMIZI MİNNETLE ANIYORUZ

Çorum Valiliği tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı bugün icra edilecek. Buna göre törenler her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk Anıtı’nda yapılacak. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı adına saat 08.55’te Atatürk Anıtı’na çelenkler sunulacak. Saat 09.05’te ise Türkiye’de hayat yine duracak. Sirenler iki dakika süresince çalacak.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05’te Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunularak, Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okunacak. Aynı dakikada şanlı bayrağımız göndere çekilecek. Anıtta bulunan 4 adet meşale de görevliler tarafından yakılacak. Meşaleler gece 24.00’e kadar yanık kalacak.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle her yıl Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen anma programı ise bu yıl yapılmayacak.

(Haber Merkezi)