“Atamızı gururla ve özlemle anıyoruz”

Mustafa Kemal Atatürk’ün savaşlardaki başarılarıyla büyük asker, yönetimiyle büyük bir devlet adamı; görüşlerindeki sağlamlık, doğruluk, geçerlilik, uluslararası ilişkilerde güvenirlik, barış ve insan severlik değerleri ile de evrensel bir kişi olduğunu kaydeden Doğan, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Yaşadığı çağı aşarak geleceğe ışık tutan Yüce Önder, yüzyıla değil bin yıla damgasını vurmuştur. Yüzlerce yılda bile başarılması zor olan eylemleri kısacık yaşamına sığdırmıştır.

Atatürk bu vatan için yaptıkları ile her zaman bir rol model olmuştur. O, tarihin tozlu sayfalarına hapsedilmeye çalışılan bir toplumu ayağa kaldırmış ve zafere olan inancını milletine aşılamıştır.

Dolayısıyla Atatürk’ü anmanın ilkeleriyle aydınlattığı yolda kararlılıkla yürümekle, kurduğu Cumhuriyete, ilke ve inkılaplarına, tam bağımsızlığa, Milli sınırlarımız içerisinde bölünmez bütünlüğümüze sahip çıkmakla mümkün olduğu asla unutulmamalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle yâd ediyorum.” (Haber Merkezi)