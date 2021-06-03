Ataması yapılmayan öğretmenler Ankara’da

Türk Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, ataması yapılmayan öğretmenleri haklı mücadelelerinde yanlarında olduklarını belirterek, “Türkiye’nin dört bir yanından yola çıkacak olan meslektaşlarıma hayırlı yolculuklar diliyorum. Samsun’dan hareket eden araçlarımıza Çorum’dan da arkadaşlarımızı dâhil ederek Ankara’ya uğurladık. Türk Eğitim-Sen Genel Merkezimiz öncülüğünde haklı taleplerini haykıracak olan meslektaşlarımızın bu haklı talepleri derhal karşılanmalı. Eğitimde tasarruf olmaz. Ek atama istiyoruz” dedi.

Ücretli öğretmen sayısı kadar ek atama istediklerini kaydeden Aydın, “2020 yılı Haziran-Temmuz ayında emekli olanlar ve önümüzdeki Haziran-Temmuz’da emekli olacaklar hesaba katıldığında yaklaşık 40 bin öğretmenin boşluğunu 20 bin öğretmenle doldurmamamız mümkün değildir. Ülkemizde öğretmen açığı ücretli öğretmenlerle doldurulmaya çalışılmaktadır. Genel Merkezimizin araştırmalarına göre, 81 ilden gelen veriler doğrultusunda ülkemizdeki ücretli öğretmen sayısı 69 bin 326’dır. Pandemi koşulları nedeniyle birçok kademede yüz yüze eğitime geçilemediği göz önüne alınmalıdır. Şayet yüz yüze eğitime geçilseydi ücretli öğretmen sayısı emin olun 100 bini aşacaktı. Ücretli öğretmen görevlendirmesinin yanı sıra 109 bin 616 norm açığı bulunmaktadır” açıklamasında bulundu. (Haber Merkezi)

