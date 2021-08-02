Atalay’ın tartışmalı orman önergesi komisyona havale

İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantıları tartışmalarla başladı. Bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ile başlayan Ağustos ayı toplantılarında ilk olarak Başkan Mehmet Bektaş tarafından ülkemizde yaşanan orman yangınları ile ilgili açıklama yapıldı. Daha sonra ise bir çok üye de konuya değindi.

Toplantıda daha sonra üyeler tarafından verilmesi halinde önerge teklifleri ele alındı. Hububat hasadındaki dane kaybı ve anız yangınları, köylerdeki okulların spor malzemelerinin temini, örgün eğitime katılamayanların yararlandığı eğitimler, engellilere bakım ücretleri, koruyucu aile olma şartları, ilimizdeki eko turizm çalışmaları, köylerdeki çöplerin toplanması ile haşere ile mücadele çalışmaları, 15 Temmuz’da yapılan programlara Özel İdare’nin katkısı ile 15 Temmuz şehit ve gazilerinin ilimizdeki durumu ile ilgili önergeler kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.

İYİ Partili Ercan Şahin’in kuraklık ve içmesuyu yaşanan köylerin sorunlarının giderilmesi için verilen önerge AK Parti ve MHP’li üyelerin oyuyla reddedilirken, CHP’li Suat Atalay’ın bir çok sorulu önergesi ile tartışmaların ardından komisyona havale edildi.

Ülkede yangınların gündem olduğunu hatırlatarak ilimizin yangınlara hazır olup olmadığı ile ilgili bir çok sorunun yer aldığı önergesine bazı AK Partili üyeler itiraz ederken, MHP ve CHP’li diğer üyelerin önergenin yerinde olduğunu söylemesi üzerine yapılan oylamada önerge ARGE Komisyonu’na havale edildi.

İl Genel Meclisi’nde daha sonra ise el sanatlarını canlandırmak üzere TKDK’nın hibe programlarının olup olmadığı ve Halk Eğitim Merkezleri’nin çalışmalarını içeren AR-GE Komisyonu raporunu Arif Çamiçi; ilimizdeki tarihi kale ve saat kulelerinin durumu ile ilgili de Turizm Komisyonu’nun raporunu Gürbüz Özel üyelerin bilgisine sundu.

(Volkan SINAYUÇ)

