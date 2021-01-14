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Atahan’da 24 öğrenci lisans almaya hak kazandı

Çorum'un ilk binicilik tesisi olan Atahan Atlı Sporlar Kompleksi’nde 12’si çocuk olmak üzere 24 öğrenci, Türkiye Binicilik Federasyonu’ndan onaylı “engel atlama lisansı” aldı.

Güncel 14.01.2021, 19:51
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Atahan’da 24 öğrenci lisans almaya hak kazandı

Atahan Atlı Sporlar Kompleksi yöneticisi Burhan Demigan, “150 öğrencimizden 24’ü müsabakalara hazır hale geldi” diyerek, engel atlama lisansı almak için ilk olarak yazılı sınav yapıldığını, yazılı sınavın ardından da uygulamalı sınava geçildiğini söyledi.

Uygulamalı sınavda, Türkiye Binicilik Federasyonu’ndan 1 hakem, 1 antrenör olmak üzere 4 kişilik bir heyetin sporcuların yeteneğine baktığını ve söz konusu heyetin onayının ardından lisansların verildiğini belirten Demigan, “Buradan lisans alanlar, ulusal müsabakalara katılabiliyor. Böyle bir ulusal müsabakayı yazın Çorum’da da düzenleyeceğiz. Lisansı olmayan biniciler bu tarz müsabakalara katılamıyor” dedi.

Atahan Atlı Spor Kulübü’nün 22 at kapasitesinin bulunduğunu, dışarıdan getirilen 9 tane de pansiyon atın bulunduğunu kaydeden Demigan, veterinerlik eğitimleri ve binicilik eğitimleri verildiğini, ulusal anlamda yarışma düzenleyecek bir kapasiteye sahip olduklarını bildirdi.

Binicilik sporunun Çorum’da yaygınlaştığını, her yaştan insanın bu spora ilgi gösterdiğini dile getiren Demigan, binicilik sporuna daha fazla destek verilmesi gerektiğini ifade ederek, bu spora gönül verenleri Atahan Atlı Sporlar Kompleksi’ne beklediklerini söyledi.

(Haber Merkezi)

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