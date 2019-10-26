Atahan Atlı Sporlar Kompleksi bugün açılacak

Tanıtım amacıyla Çorum sokaklarına inen atların yürüyüşü Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadyumu önünde başladı. Polis eşliğinde Çorum Saat Kulesi’ne kadar inen atlara burada Çorum Belediyesi mehteran takımı da eşlik etmeye başladı.

Mehteran eşliğinde tekrar Gazi Caddesi’nde yürüyüş yapmaya başlayan atlara 7’den 77’e tüm Çorumlu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar hem mehteran hem de atlarla bol bol selfi çekti.

Öte yandan Çorum’un ilk binicilik tesisi olacak olan “Atahan Atlı Sporlar Kompleksi”nin açılışı bugün saat 13.00’de Akkent Celilkırı yolunda hizmete açılacak. Çorum Belediyesi’nce yapılan ve işletmesi Burhan Demigan ve Emre Kaya tarafından yapılacak oyan tesisin açılışında çeşitli gösteriler gerçekleştirilecek.

80 dönüm alan üzerine inşa edilen 3 bin 150 metrekare kapalı manej alanı, binicilik eğitim alanı, 4 bin 600 metrekare açık manej alanı, 1650 metrekare ahır, 21 metrekarelik 25 adet box, veteriner hekim odaları, otlaklar, seyis odaları, karantina odası, depo, samanlık, at yıkama odaları, teknik donatılar, cafe, mescit, çok amaçlı salon, teras ve ofislerin yer aldığı tesisin açılışına özel olarak ilk gün hizmetler ücretsiz sunulacak.

ÖĞRENCİLER BİNİCİLİK TESİSİNE HAYRAN KALDI

İkbal Gençlik Merkezi öğrencileri Atahan Atlı Sporlar Kompleksini gezdi.

Çorum Belediyesi İkbal Gençlik Merkezi bünyesinde kurslarına devam eden öğrenciler Atahan Atlı Sporlar Kompleksi’ni gezdi.

Sorumlu öğretmenleri eşliğinde Atahan Atlı Sporlar Kompleksi’ne giden öğrenciler atları yakından görme şansı bulurken, ata binerek güzel vakitler geçirdiler.

Gençlik merkezlerinde kurslarına devam eden öğrencilerin sportif becerilere eğilimini desteklemek amacı ile gerçekleştirilen gezide tesis çalışanları öğrencilere atlar ve atlar için kullanılan malzemeler hakkında bilgiler verdiler.

(Volkan SINAYUÇ)