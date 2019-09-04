“Ata tohumu projesinde Çorum’un kavunu”

Ata tohumlarından ilk etapta 60 ton ürün elde edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Kandıra’nın sivri biberinden Samsun’un köy salatalığına, Çorum’un on dilim kavunundan Ayaş’ın beyaz bodur domatesine kadar 11 çeşit ürün mağazalarda satışa sunuldu. Bu sayede anılarımızda dahi yok olmaya başlayan tatlar ve kokular, bundan sonra nostalji olmayacak, inşallah yaşamaya devam edecek” dedi.

Anadolu’nun özünü ve zenginliğini oluşturan yerel tohumların sistemli ve bilinçli bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla “Mirasımız Ata Tohumu Projesi” kapsamında yerli tohumlardan üretilen ürünler, “Ata Tohum” markasıyla tüketiciyle buluşacak.

TİGEM’in Polatlı Tarım İşletmesinde gerçekleştirilen “Mirasımız Ata Tohumu Projesi” lansmanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Emine Erdoğan’ın 2017 yılında İzmir’de yapılan “Yerel Tohum Buluşmaları” ile temelini attığı çalışmalar, Samsun ve Şanlıurfa’da devam etti. Bu bölgelerde yıllardır yetiştirilen ürünleri gelecek kuşaklara aktarabilmek amacıyla halk ve çiftçiler ellerinde bulunan yadigâr tohumları devletin güvenli ellerine teslim etti ve tohumlar toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığına teslim edilen tohumların sayısının Haziran ayı itibarıyla bini aştığı ifade edildi. Bu tohumların bir kısmı Gen Bankası’nda koruma altına alınırken, bir kısmı da Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarca kimyasal ve genetik analizlere tabi tutularak sınıflandırıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda üretilen ürünler “Ata Tohum” markasıyla Migros mağazalarında tüketiciyle buluştu. Satışına başlanan 11 adet ürünün içerisinde Kandıra’nın sivri biberinden Samsun’un köy salatalığına, Çorum’un 10 dilim kavunundan Ayaş’ın domatesine kadar birçok ürün bulunuyor.

"GEN BANKASI'NDA MUHAFAZA EDİP, ÇOĞALTIYORUZ"

Ata tohumlarından ilk etapta 60 ton ürün elde edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Bakanlığımız, bu tohumları Gen Bankamızda muhafaza edip çoğaltıyor, fide haline getirip tekrar toprakla buluşturuyor. Ata tohumlarımızdan ilk etapta 60 ton ürün elde ettik. Kandıra’nın sivri biberinden Samsun’un köy salatalığına, Çorum’un on dilim kavunundan Ayaş’ın beyaz bodur domatesine kadar 11 çeşit ürün mağazalarda satışa sunuldu. Bu sayede anılarımızda dahi yok olmaya başlayan tatlar ve kokular, bundan sonra nostalji olmayacak, inşallah yaşamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

"ATA TOHUMU PROJESİ DEVAM EDECEK"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, her şeyin bir hayalle başlayacağını söyleyerek, çalışmaların devam edeceğini belirtti. Pakdemirli, “Her şey bir tohumla başlar gerçeğinden hareketle biz de ‘her şey bir hayalle başlar’ dedik ve 2017 yılında bu toprakların genleri için, Anadolu’nun ata tohumları için bu çok kıymetli projeyi başlattık. Proje kapsamında bugüne dek vatandaşlarımızın bağışladığı binin üzerinde tohumun genetik ve kimyasal tanımlamalarını yaptık ve gerekli özellikleri taşıyan tohumları çoğalttık. Elbette bu çalışmalarımız devam ederken ayrıca tohumların tesciline ilişkin prosedür ve işlemleri de yürütüyoruz” dedi.

Konuşmalarının ardından Emine Erdoğan, tohum bağışı yapan çiftçi ve halka plaket verdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Emine Erdoğan’a projeye yaptığı katkılardan ötürü hediye takdim etti. (İHA)