Ata tohumları araştırılacak

Genel Meclisin Mart ayı ikinci toplantısında gündeme geçilmeden önce üyeler tarafından verilen önergeler komisyonlara havale edildi. Buna göre Arif Çamiçi, Özcan Çetin ve Yavuz Aykaç tarafından verilen atalık tohum önergesi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na havale edildi. Ata tohumları konusunun son yıllarda ilgi görmeye başladığı belirtilen önergede ilimizde bu konuda yapılan çalışmaların durumunun ne olduğu, ilimizdeki atalık tohum çeşitleri, çiftçinin atalık tohuma ulaşımı ve kamu kurum kuruluşlarının bu konudaki çalışmalarının ne olduğuna yönelik araştırma yapılması istendi.

Toplantıda meclis üyeleri Hacı Bolat, Engin Demir ve Sadık Aşık’ın İl Özel İdaresi’nin ağaçlandırma çalışmalarının neler olduğu, ağaçlandırma bölgeleri, bu bölgelerin nasıl değerlendirildiği ve gelir getirici ağaçların dikilip dikilmediği ile ilgili önergesi de incelenmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edildi.

(Haber Merkezi)