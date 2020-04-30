Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
101710
ALTIN
385.736
DOLAR
6.9803
STERLİN
8.7123
EURO
7.5922
Koronavirüs davulcuları da vurdu
Koronavirüs davulcuları da vurdu
Özel güvenlikçilerden süper çiftetelli 
Özel güvenlikçilerden süper çiftetelli
Yurtta kalan 314 kişi evlerine gönderildi
Yurtta kalan 314 kişi evlerine...
Sosyal medyada da büyük ilgi gördü
Sosyal medyada da büyük  ilgi...
Çorumlu öğretmenlerden “Sevdan Olmasa” şarkısı
Öğretmenlerden "Sevdan Olmasa" şarkısı

Ata çarpan Çorumlu TIR'ın sürücüsü öldü

Konya'nın Kulu ilçesinde, yola aniden fırlayan ata çarpan TIR'ın devrilmesiyle sürücü Veysal Berk (64) hayatını kaybetti. TIR'ın çarptığı at da öldü.

30 Nisan 2020 Perşembe 11:08

Kaza, gece saatlerinde Konya- Ankara karayolunun 135'inci kilometresinde meydana geldi. Veysal Berk yönetimindeki 35 BES 91 plakalı tarım aletleri yüklü TIR, yola aniden fırlayan ata çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, devrildi. TIR'ın devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü Berk, olay yerinde hayatını kaybetti.

TIR'ın çarptığı at da öldü. Berk'in cansız bedeni ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılıp, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Talihsiz sürücünün cenazesinin Çorum’a getirileceği öğrenildi.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 30.04.2020 11:16
İlgili Haberler
Belediye’den Ramazan sürprizi
Belediye’den Ramazan sürprizi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 44 bin 22'ye ulaştı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 44 bin 22'ye ulaştı
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: 'Bayramdan korkuyorum'
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: 'Bayramdan korkuyorum'
Üniversite öğrencilerine ücretsiz 6 GB'lık 'Uzaktan eğitime destek' kotası
Üniversite öğrencilerine ücretsiz 6 GB'lık 'Uzaktan eğitime destek' kotası
'Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız'
'Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız'

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim