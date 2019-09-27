Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105152
ALTIN
272.965
DOLAR
5.6648
STERLİN
6.9693
EURO
6.1976

Ata Caddesi’nde iki kişi silahla vuruldu

Çorum’da bir pide salonunda bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Polis bir kişiyi gözaltına aldı.

Ata Caddesi’nde iki kişi silahla vuruldu

Çorum’da bir pide salonunda bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Polis bir kişiyi gözaltına aldı.

27 Eylül 2019 Cuma 17:39
Ata Caddesi’nde iki kişi silahla vuruldu

Olay akşam saat 16.00 sıralarında Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İşyerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında iki kişi vuruldu.

Olayı gören vatandaşlar Emniyet Müdürlüğü ve 112 acil servis ekiplerini aradı. Yaralı iki kişi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vurulan iki kişinin E.Ş ve F.Ş olduğu belirtilirken, bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Silahlı saldırı sırasında bir kadın ise sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 28.09.2019 00:43
İlgili Haberler
Baro Başkanı Yaşar’dan Ali Can Doğan’a kutlama
Baro Başkanı Yaşar’dan Ali Can Doğan’a kutlama
Vali Çiftçi’den Kırıkkale Valisi Sezer’e ziyaret
Vali Çiftçi’den Kırıkkale Valisi Sezer’e ziyaret
Aşgın’ın portresini çizdi
Aşgın’ın portresini çizdi
Türk Telekom, telafi için 2 ay internet paketi hediye edecek
Türk Telekom, telafi için 2 ay internet paketi hediye edecek
Öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel’in davası başladı
Öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel’in davası başladı
Eczacı Şefkat Güler mazbata aldı
Eczacı Şefkat Güler mazbata aldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim