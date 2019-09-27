Ata Caddesi’nde iki kişi silahla vuruldu

Olay akşam saat 16.00 sıralarında Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İşyerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında iki kişi vuruldu.

Olayı gören vatandaşlar Emniyet Müdürlüğü ve 112 acil servis ekiplerini aradı. Yaralı iki kişi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vurulan iki kişinin E.Ş ve F.Ş olduğu belirtilirken, bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Silahlı saldırı sırasında bir kadın ise sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Yusuf ÇINAR)