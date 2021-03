At arabasından düşen kişi yaralandı

Kaza İnönü Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, at arabasında bulunan iki kişiden Kartal Kandemir, at arabasının arka tekerinin refüje çarpmasıyla dengesini kaybedip hızla düşüp kafasını asfalt zemine çarptı. Kazayı görenler polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.

Yaralı olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken, at arabası sürücüsü Özgür Düzgider (49), ise polis tarafından gözaltına alındı.

Bu sırada sürücünün yakını olan bir kişi ise, at arabasına binip hızla uzaklaştı. At arabasının hızla uzaklaştığını gören trafik polisleri de polis otosuyla at arabasının peşine düştü.

Kovalamaca sonucu at arabası durdurdu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



