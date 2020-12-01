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Astsubay Yunus Akdağ vefat etti

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çorum Şubesi kurucu üyelerinden emekli Astsubay Yunus Akdağ, hayatını kaybetti.

Güncel 01.12.2020, 00:29
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Astsubay Yunus Akdağ vefat etti

Alınan bilgiye göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli olan 1946 doğumlu Yunus Akdağ vefat etti.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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