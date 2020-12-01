Astsubay Yunus Akdağ vefat etti
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çorum Şubesi kurucu üyelerinden emekli Astsubay Yunus Akdağ, hayatını kaybetti.
Güncel 01.12.2020, 00:29
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Alınan bilgiye göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli olan 1946 doğumlu Yunus Akdağ vefat etti.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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