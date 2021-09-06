Aslıhan’ı boğarak öldüren sanık, ikinci kez hâkim karşısına çıktı

Olay, 3 Ocak'ta, Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. Polat Hatal ile dini nikahla birlikte yaşadığı Aslıhan Dal arasında, iddiaya göre tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hatal, Dal'ı boğdu. Olaydan sonra evden çıkan Hatal, polisi arayarak, eşini boğduğunu söyledi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Eve gelen polisler, kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekibi de yerde hareketsiz yatan Aslıhan Dal’ı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Dal, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Polat Hatal ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hatal hakkında Çorum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DURUŞMADA GERGİNLİK YAŞANDI

Sanık Polat Hatal, tutuklu yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya Hatal'ın yanı sıra taraf avukatları, Aslıhan Dal’ın yakınları ve kadın meclisi üyeleri de katıldı. Duruşma başlamadan sanık ve Aslıhan Dal’ın yakınları arasında gerginlik yaşanırken, polislerin araya girmesiyle tartışma kavgaya dönüşmeden sonlandırıldı.

Duruşmaya tanık olarak katılan Aslıhan Dal’ın abisinin eşi Damla Özyılmaz Dal, “Aslıhan görümcem olur. Polat Hatal, Aslıhan ile imam nikahlı yaşamaktaydı, biz Aslıhan ile kardeş gibiydik, her şeyini bana anlatır ve benimle dertleşirdi. Aslıhan hep eşinin baskısı altındaydı, Polat Hatal’ın kendisine uyuşturucu ve alkol içirdiğinden bahsederdi. Hatta, bu kişi çocuklarına gecenin bir yarısı içki aldırmaya gönderirdi. Aslıhan öldürülmeden birkaç gün önce annesini aradı ve ‘anne artık ben dayanamıyorum beni kurtar’ demişti. Biz Aslıhan’ı almaya gittiğimizde o titriyor ve korkuyor gibiydi, Çocuklar annelerinin milli piyango bileti aldığını, babalarının da bunu duyup yakınlarına ‘Aslıhan bilet almış gidin bileti elinden alın, para falan çıkarsa evi terk eder’ demiş. Oayın olduğu gün ise Aslıhan’ı eşi iki saatliğine götürmüştü, konuşup geri getireceğini söylemişti, Aslıhan giderken dönüp bana ‘hakkını helal et’ dedi. O gün Polat Hatal, Aslıhan’ı kimseyle de görüştürmedi ve cinayet oldu” dedi.



‘TANIKLAR YALAN SÖYLÜYOR’

7 tanığında dinlendiği duruşmada söz alan Polat Hatal, tanıkların anlattıklarının doğru olmadığını, Aslıhan Dal’ın kardeşi G.D’nin olayın azmettirici olduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti, sanık Polat Hatal'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışında açıklama yapan Aslıhan Dal’ın yakınlarının avukatı Utku Dalgıç, “Sanığın iyi hal indirimi ve haksız tahrik indirimi almadan en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

‘HEP YALAN SÖYLÜYOR’

Aslıhan Dal’ın annesi Sevgi Dal, “Oğlumun azmettirici olduğunu söylüyor, yalan söylüyor, insan kardeşini öldürür mü? Tahrik indiriminden yararlanmak için hep yalan söylüyor. Benim oğlum yıllardır bu kişiyle görüşmüyordu, olayın olduğu gün görüştü, uyuşturucuyu kendisi kullanıyor, her şeyi kendisi yapıyor ve suçu başkasına atmaya çalışıyor. Bunu herkes biliyor ve ama herkes şu an susuyor” dedi.

EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ

Öte yandan Kadın Meclis üyeleri de, dava süreçlerine müdahil olarak katılırken, Aslıhan ve öldürülen kadınlar için mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini ve Aslıhan Dal’ın davasını sonuna kadar takip edeceklerini söylediler.