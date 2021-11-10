Aslıhan Dal davasında savcı müebbet hapis istedi

Olay, 3 Ocak tarihinde Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. Polat Hatal ile dini nikahla birlikte yaşadığı Aslıhan Dal arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Polat Hatal, eşini boğdu. Olaydan sonra polisi arayan Polat Hatal, eşini boğduğunu itiraf ederek, evden çıktı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Aslıhan Dal’ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aslıhan Dal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polat Hatal ise polise giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Hatal tutuklandı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE MÜTALAA VERİLEMEMİŞTİ

Hatal hakkında Çorum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 27 Ekim’de görülen duruşmada 3 tanığın dinlenip, savcının da esas hakkında mütalaasını vermesi beklenirken, duruşmaya tanıklardan biri koronavirüse yakalandığı için katılamadı. Savcı, tanık ifadesi alınamadığı için mütalaasını vermedi. Bugün görülen 4’üncü duruşmaya Hatal'ın yanı sıra taraf avukatları, davaya müdahil olarak kadın meclisi üyeleri ile Aslıhan Dal’ın yakınları hazır bulundu.

‘DURUŞMAMIN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM’

Tutuklu sanığın mütalaadan önce savunma yapması beklenirken, Hatal, “Ağır ilaçlar kullanıyorum, ayrıca bugün duruşmamın olduğunu bilmiyordum” diyerek süre talep etti. Savcı esas hakkında mütalaasında haksız tahrik indirimi uygulanmadan tutuklu sanığın 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 24 Kasım tarihine erteledi.

‘ASLIHAN, ÇOCUKLARININ YANINDA ÖLDÜRÜLDÜ’

Öte yandan dava sürecine müdahil olarak katılan Kadın Meclis üyeleri, adına açıklama yapan Avukat Burçin Solmaz, “Bugün eşi tarafından elleriyle boğularak öldüren Aslıhan Dal’ın duruşmasındaydık. Savcılık makamı tarafından mütalaa verildi. Mütalaada, ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması talebinde bulunuldu. Biz buna itiraz edeceğiz ve sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan değil de ‘tasarlayarak canavarca hisle adam öldürme’ suçundan yargılanmasını talep edeceğiz. Çünkü Aslıhan yan odada oyun oynayan çocuklarının yanında öldürüldü. Biz bu durumu savunmamızda da belirteceğiz. Karar duruşmasına tüm kadınlarımızı bekliyoruz. Kadınlar şiddet görmeyene ve öldürülmeyene dek bu mücadelemizi de sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi. (Yusuf ÇINAR)

