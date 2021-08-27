Aslan’ın ardından şimdi de “TİMSAH” görüldü iddiası

Çorum’un Bayat ilçesinde geçen sene aslan görüldüğü yönündeki iddianın ardından şimdi de İskilip ilçesinde gölette timsah görüldüğü iddia edildi. Muhtarlar, bunun bir söylenti olduğunu ancak şüphe içerisinde olduklarını ifade etti.

Geçen sene Haziran ayında Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki merada, sürüde otlayan 2 büyükbaş, son 2 ayda yabani hayvan saldırısına uğrayıp, telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, büyükbaşlara saldıran hayvanın aslan olduğunu, cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti. 2 kadın da ot toplamak için aynı bölgeye gittiklerini, aslana benzeyen yabani bir hayvan gördüklerini öne sürdü.

Kayıp hayvanlarını aramak için bölgeye giden 2 kardeş ise aynı yerde yavru aslan gördüklerini iddia etti. İddiaların ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile avcılar, bölgede iz takip çalışması yaptı. Fotokapanla domuz görüntülendi, çakal ve tilki izine rastlandı ancak aslana dair bir iz bulunamadı. Aslan iddialarının ardından şimdi de İskilip ilçesine bağlı Derekargın köyünden bir kişi, gölette timsah gördüğünü iddia etti.

“BU BİR SÖYLETİ AMA

BİZİ ŞÜPHELENDİRDİ”

İddiaların yayılması üzerine Derekargın Köyü Muhtarı Mustafa Bozkurt, Ortaiki Pınar Köyü Muhtarı Ali Güler ve Aşağı Örenseki Köyü Muhtarı Hasan Uludağ, bahse geçen gölette açıklama yaptı. Muhtar Bozkurt, “Şimdiye kadar böyle bir şey duyulmamıştır ve görülmemiştir. Bir kişinin böyle bir konuşması bizleri de şüphelendirdi. Bu gölete bizler de her zaman gelip gidiyoruz. Hatta hayvanlarımız buradan su içiyor. Bugüne kadar böyle bir şey görmedik, bu bir söylenti. Sadece internette paylaşım yapılmış” dedi.

“BU SÖYLENTİ VAN GÖLÜ

CANAVARINA DÖNEBİLİR”

Aslanın ardından şimdi de timsah iddiasının ortaya atıldığını söyleyen vatandaşlar ise, “Kentimiz daha aslan ile gündeme gelmişti. Gölette timsah yaşayabilir. Bu olay Van gölü canavarına da dönebilir. Belki birisi kaçak besliyor olabilir, havaalanlarından kaçak geçiş yapan hayvanlar yakalanıyor. Belki o timsah kaçak yollardan getirilmiştir” dediler.

(Yusuf ÇINAR)