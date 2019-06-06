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Aslan Özdemir hayatını kaybetti

Çorum’un tanınmış nakliyecilerinden Aslan Özdemir hayatını kaybetti.

Aslan Özdemir hayatını kaybetti

Çorum’un tanınmış nakliyecilerinden Aslan Özdemir hayatını kaybetti.

06 Haziran 2019 Perşembe 16:01
Aslan Özdemir hayatını kaybetti

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi Aslan Nakliyat Sanayi Ticaret. Ltd. Şti sahipleri Ahmet ve Fatih Özdemir'in babası olan Aslan Özdemir 3 Haziran 2019 Pazartesi (Arife Günü) hayatını kaybetti.

Aslan Özdemir’in cenazesi 4 Haziran 2019 Salı günü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak merkeze bağlı Kınık Köyü’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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