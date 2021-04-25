ASLA KABUL ETMEYİZ

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemek suretiyle, sözde “müttefik” olarak Türkiye’ye ağır bir darbe indirdi. Böylelikle, Türk halkının güven ve dostluk adına kalmış son duygu kırıntılarını da tarihe gömdü.

1915’te büyük acılar yaşanmıştı, evet, ama bu tek taraflı değildi. Birinci Dünya Savaşı başlarken, Osmanlı kendi içinden ve arkadan vuruluyordu, bu nedenle tehcir kararı alınmıştı. Göçe mecbur edilen Ermeniler büyük kayıplar verirken, Türklere de Ermeni çetelerince toplu katliamlar uygulanmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti, 1915 olaylarını değerlendirmenin tarihçilerin işi olduğunu savunarak, Osmanlı arşivlerini tümüyle tarihçilere açtı. Ne var ki, Diaspora’nın yalanlarına inanmayı tercih eden pek çok ülke, “soykırım” tezini benimseme basiretsizliğini gösterdi. Bunlara en son ABD eklendi.

ÇORUM HABER olarak, atalarımızın soykırım yapmadıklarını biliyoruz, bu ithamı asla kabul etmiyoruz ve bize bu aşağılık suçlamayı yöneltenlere “kendi tarihinize bakın” diyerek aynen iade ediyoruz.

Ülkemizin, uluslararası alanda derin bir yalnızlığa mahkûm olması nedeniyle de, kurucu değerlerimizden ve köklü diplomasi geleneklerimizden uzaklaşılmış olmasının vahim sonuçlarını, artık ciddi olarak masaya yatırma zamanının geldiğine inanıyoruz.

