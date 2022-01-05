Aşkın Çağlayan, mazbatasını aldı

Seçim Kurulu’nda gerçekleştirilen mazbata töreninde Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Aşkın Çağlayan’ı oda Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin yanı sıra kendisine destek veren çok sayıda oda üyesi esnaf yalnız bırakmadı. Mazbatasını teslim aldıktan sonra açıklamada bulunan Oda Başkanı Aşkın Çağlayan, kendisi ve yönetim kurulundaki arkadaşları ile birlikte şeffaf bir yönetim sergileyeceklerinin mesajını verdi. Odanın ve oda üyelerinin menfaatleri doğrultusunda görev yapacaklarının altını çizen Aşkın, oda üyelerinin iyi ve kötü günlerinde hep yanlarında olmaya çalışacaklarını kaydetti.

HEP BİRLİKTE RECEP GÜR’Ü ZİYARET ETTİLER

Mazbata töreninin ardından Aşkın Çağlayan ve beraberindekiler ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü ziyaret etmeyi ihmal etmediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gür, Aşkın Çağlayan ve Ekibini kutlayarak, “Bu bir hizmet yarışıdır. Sizlerin oda üyelerini daha iyi temsil etme noktasında çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Hepinize ayrı ayrı yeni görevlerinizde üstün başarılar diliyorum” dedi.

Aşkın Çağlayan Başkanlığı'ndaki odanın yeni Yönetim Kurulu Mansur Güllü, Seval Demirci, Tuncay Kazak, Fethiye Kaya, Sefa Gürbüz ve Selim Turpçu'dan oluşurken, Denetim Kurulu ise Ramazan Ökmen, Özlem Aygün ve Serap Ünal’dan oluşuyor.