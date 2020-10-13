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Aşkın ailesinin acı günü

CHP Merkez İlçe yöneticisi Cafer Aşkın'ın yeğeni Mutlu Aşkın (32) vefat etti.

Güncel 13.10.2020, 10:35
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Aşkın ailesinin acı günü

Antalya'da yaşayan Mutlu Aşkın, araç içerisinde ölü olarak bulundu.
Genç yaşta hayata veda eden Aşkın'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kazım Aşgın'ın oğlu olan Mutlu Aşgın'ın cenazesi, bugün Hacı Bektaş Vakfı’ndan alındıktan sonra Çorum Merkez Palabıyık Köyü’nde toprağa verilecek. Aşgın, evli ve 1 çocuk babasıydı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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