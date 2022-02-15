“Aşkı Hüzün” beğeni topladı

Kültür ve sanat faaliyetlerine ara vermeden devam eden Çorum Belediyesi, “Aşkı Hüzün” isimli tiyatro oyununu izleyenlerle buluşturdu.

Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunu Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan, Alper Zahir ve Zübeyir Tuncel’de izledi.

Oyunun ardından sahneye gelen Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncularına teşekkür ederek çiçek takdim etti. Başkan Aşgın, “14 Şubat Sevgililer Günü’nde aşık olduğumuz, sevdalısı olduğumuz bu şehre hizmetkarız. Belediyemiz Tiyatro Kulübü tarafından sahnelenen “Aşkı Hüzün” adlı oyunu keyifle izledik. Bu güzel tiyatro oyununun sahnelenmesi için emek veren mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Allah içimizdeki sevgiyi ve aşkı daim etsin.” dedi.

Öte yandan salona girişte HES Kodu ve maske kontrolü ihmal edilmedi.



(Volkan SINAYUÇ)

