Askernalma’dan celp ve sevk dönemleri duyurusu
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemleri Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 01 Temmuz 2020 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler ve erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların alınacağı belirtilerek, Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 01 Temmuz 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerektiği anlatıldı.
Seçim ve sınıflandırma sonuçlarının Ağustos ayının ilk haftasında e-Devlet üzerinden
yükümlülere duyurulacağının belirtildiği açıklamada, Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacağı vurgulandı.
Erbaş/Erlerden ilk grubun 08 Ağustos 2020 2. Grubun 29 Ağustos 2020, 3. Grubun 13-17 Eylül 2020, bedelli erlerin 25-29 Ağustos 2020 tarihlerine kadar, yükümlülerin ise sevk tarihlerinin dört gün öncesinden itibaren e-Devlet’ten “Kovid-19” anketini
Dolduracaklarının belirtildiği duyuruda anketin ardından “ Kovid-19 ” testlerinin
Yaptırılacağı anlatıldı.
Sevk belgesini alanların birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet
kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacak ve asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyeceklerinin dile getirildiği açıklamada sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanların sevk edilmeyeceği ve bakaya işlemine tabi tutulacağı anlatıldı. (Haber Merkezi)
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