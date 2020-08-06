Askernalma’dan celp ve sevk dönemleri duyurusu

Seçim ve sınıflandırma sonuçlarının Ağustos ayının ilk haftasında e-Devlet üzerinden

yükümlülere duyurulacağının belirtildiği açıklamada, Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacağı vurgulandı.

Erbaş/Erlerden ilk grubun 08 Ağustos 2020 2. Grubun 29 Ağustos 2020, 3. Grubun 13-17 Eylül 2020, bedelli erlerin 25-29 Ağustos 2020 tarihlerine kadar, yükümlülerin ise sevk tarihlerinin dört gün öncesinden itibaren e-Devlet’ten “Kovid-19” anketini

Dolduracaklarının belirtildiği duyuruda anketin ardından “ Kovid-19 ” testlerinin

Yaptırılacağı anlatıldı.

Sevk belgesini alanların birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet

kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacak ve asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyeceklerinin dile getirildiği açıklamada sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanların sevk edilmeyeceği ve bakaya işlemine tabi tutulacağı anlatıldı. (Haber Merkezi)