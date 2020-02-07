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Askerlik uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Şubat 2020 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklamasını ve askerlik hizmeti tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk silahlı kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenlerin, erteleme ile sevk tehirleri sona erenlerin ve dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların alınacağı duyuruldu.

Askerlik uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Şubat 2020 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklamasını ve askerlik hizmeti tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk silahlı kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenlerin, erteleme ile sevk tehirleri sona erenlerin ve dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların alınacağı duyuruldu.

07 Şubat 2020 Cuma 22:11
Askerlik uyarısı

Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerektiğinin belirtildiği açıklamada yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihini yapmayanların mevcut bilgilerine ve Türk silahlı kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklarını vurguladı.

Seçim ve sınıflandırma sonuçlarının Millî Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacağının anlatıldığı açıklamada, sınıflandırılan yükümlülerin tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacağı belirtildi.

Ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 şubat 2020 tarihinde, mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerinin anlatıldığı açıklamada, Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayan yükümlülerin bakaya işlemine tabi tutulacağı vurgulandı. (Haber Merkezi)

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