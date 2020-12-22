Askerlik Şubesi’nden yoklama uyarısı

Yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2021 tarihinde askerlik çağına giren 2002 doğumlu yükümlüler ile bu doğumlularla yoklamaya tabi daha yaşlı doğumlu yükümlülerin 01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında e-devlet kapısı üzerinden, e-devlet kapısı üzerinden yoklama müracaatında sorunla karşılaşmaları durumunda ise askerlik şubelerine başvurarak yoklama işlemlerini yaptırmaları gerektiği belirtildi.

Yoklama işlemleri için Askerlik Şubesi’ne müracaat edecek yükümlülerin T.C. kimlik kartı, öğrenim durumunu gösteren belge veya tıpkıçekimi, mesleği ve sanatlarına ilişkin belge, sürücü belgesi ve tıpkıçekimi, önceki yıllarda geçirilmiş hastalıklara ait tedavi belgeleri ve raporları ile müracaat etmeleri gerektiğine dikkat çekildi.

Mazeretsiz olarak yasal süre içinde yoklamasını yaptırmayan, mazeretlerini belirten belgeleri askerlik şubelerinde veya yurt dışı temsilciliklerinde bulundurmayan yükümlüler 7179 Sayılı Askerealma Kanunu gereğince yoklama kaçağı sayılacak. (Haber Merkezi)