Milletvekili Kaya, bedelli askerliğin ise kalıcı hale geldiğini açıkladı.

Kaya, konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Askerlik 6 aya düştü. Yılda 12 ay celp dönemi olacak. Yüksekokul mezunlarına yedek astsubay olarak vatani görevini yapma imkanı sağlandı. Yedek subay ve yedek astsubay 2 ay eğitimin ardından, 10 ay kıta görevi yapacak. Bedelli askerlik kalıcı hale geldi. 1 ay temel eğitim herkes için zorunlu hale geldi. Bedelli askerliğin ücreti, bir asteğmen maaşının 6 katıdır. (Yaklaşık 31.000 TL) Yurt dışındaki vatandaşlarımız için bu bedel 4.500 Euro olarak belirlendi. Yurt dışındaki vatandaşlarımız uzaktan eğitim ile vatani görevlerini tamamlayacaklar. Bedelliden faydalanabilmek için erteleme yaş sınırı, lise mezunlarında 22, meslek liselerinde 25, meslek yüksekokullarında ve lisans mezunlarında 28, yüksek lisansta 32, doktora, tıp ve sporcularda ise erteleme yaşı 35'dir. ‪Mevcut durumda, yoklama kaçağı ve Bakaya durumunda olanlardan başvuru yapanların ‘Tamamı’ bedelli askerlikten faydalanabilecek. ‪Kontenjan yok. 1/11/2019 a kadar hakları var.

Bunlara yazılan para cezaları da, askere gelmeleri veya bedelli askerliğe müracaat etmeleri halinde, affedilecek. İkinci 6 ayda er ve erbaş olarak askeriye kalmak isteyenlere 2.000 lira harçlık verilecek. İkinci 6 ayında hudut bölgelerinde görev yapmayı tercih eden er ve erbaşlara, aldıkları harçlığa ek olarak 1000 lira tazminat ödenecek. Hudut tazminatı ile birlikte 3.300 lira harçlık alırlar. Muvazzaf ve sözleşmeli uzman çavuş, astsubay ve subay alımlarında; ilk 6 aylık askerlik sonrasında devam etmek isteyenlere %5, 2. 6 aylık dönemini tamamlayanlara %15'e kadar; meslek lisesi mezunu ve meslek yüksekokulu mezunlarına ilk 6 aylık dönem sonrası %10,2., 6 aylık dönemin sonunda ise %20'ye kadar sınav tam notu üzerinden ilave puan verilebilir.

Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, (Salı günü tümünün oylaması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da Salı akşam yasayı onaylamasıyla birlikte resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek) silah altındaki er ve erbaşlar için terhisler başlar. Yani Çarşamba sabahı 6 ayını dolduran herkes tezkeresini alarak terhis edilir.

Hudut birliklerindeki terhisler kademeli olarak yapılacak, bunun nedeni 1 helikopter hepsini birden alıp götüremez. O yüzden kademeli olarak terhisleri gerçekleştirecekler, bu da 3-5 gün sürer.

Öğretmenler ve doktorlar, bağlı bulundukları bakanlıkların ihtiyaçları göz ününde bulundurularak, 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından, kendi görevlerini yapıp, maaşlarını da kendi bakanlıklarından alarak vatani görevlerini tamamlamış olacaklar." (Haber Merkezi)