Flaş HaberYKS sonuçları açıklandı
Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit, 27 yaralı
Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 asker şehit oldu, sürücü de hayatını kaybetti ve 10'u ağır 27 kişi yaralandı.
Güncel 27.07.2020, 11:27 27.07.2020, 11:38
355
Alınan bilgiye göre, KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için Manisa'nın Alaşehir ilçesinden yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 5 asker şehit oldu, sürücü de hayatını kaybetti ve 10'u ağır 27 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
33°
az bulutlu
Namaz Vakti 27 Temmuz 2020
|İmsak
|03:40
|Güneş
|05:26
|Öğle
|12:52
|İkindi
|16:47
|Akşam
|20:08
|Yatsı
|21:46