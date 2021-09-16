Askeri kışlanın yerine yeni yaşam alanı kurulacak

TOKİ'nin Çorum ve ilçelerin tüm konut taleplerini karşılayacağını dile getiren Milletvekili Av. Kaya, Çorum merkezde önceden askeri kışla olarak kullanılan alana yeni yaşam alanları, resmî hizmet binaları, park ve bahçeler, yürüyüş yolları ve bisiklet yollarıyla yeni bir şehir kurulmasına ilişkin planın TOKİ tarafından onaylandığının altını çizdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, TOKİ'nin ilçelerdeki durumu ile ilgili ise şu bilgileri verdi:

İskilip’te TOKİ için talep toplama çalışmalarına başlanılacak.

Alaca’da 8.500 metrekare alana 3. Etap TOKİ konutları projesine başlanıldı. 2022 yatırım programına alındı.

Osmancık 5. Etap TOKİ konutları için çalışmalar başlıyor.

Laçin 88 dairelik 1. Etap TOKİ konutları ihale ediliyor ve en kısa sürede tamamlanıp, Laçinli hak sahibi hemşehrilerimize teslim edilecek.

Boğazkale 2. Etap TOKİ konutları planlama çalışmaları başladı.

Kargı 3. Etap TOKİ konutları çalışmaları başlatıldı.

Dodurga 3. Etap TOKİ konutları çalışmalarına başlanıldı.” (Haber Merkezi)

