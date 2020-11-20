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Asker sevkleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı, Kasım ayı sevk tarihlerini Aralık ayına erteledi.

Güncel 20.11.2020, 20:46
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Asker sevkleri ertelendi

MSB’den yapılan açıklamada “Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir” denildi.

Ülke genelinde artan yeni tip koronavirüs vakaları beraberinde yeni tedbirleri de getirdi. Bu kapsamda son olarak Milli Savunma Bakanlığı da kendi bünyesinde aldığı tedbir kararını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Duyuru metnine http://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

(Haber Merkezi)

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