Asiye Bağcı vefat etti
Dodurga İlçesi’nin Yeniköy Köyü nüfusuna kayıtlı, Ahmet Bağcı’nın eşi, CHP önceki dönem ilçe yöneticisi Ömer Bağcı, Mustafa Bağcı, Arslan Bağcı ve Sevim Şahin’in anneleri Asiye Bağcı (84) vefat etti.
Güncel 05.04.2022, 11:35
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Rahatsızlığından dolayı bir süredir Çorum Özel Hastanesi’nde tedavi gören Asiye Bağcı, kurtarılamayarak hayata veda etti.
Merhumenin cenazesi bugün (5 Nisan 2022 Salı) öğle namazına müteakip Dodurga İlçesi’nin Yeniköy Köyü’nde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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