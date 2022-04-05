Asiye Bağcı vefat etti

Rahatsızlığından dolayı bir süredir Çorum Özel Hastanesi’nde tedavi gören Asiye Bağcı, kurtarılamayarak hayata veda etti.

Merhumenin cenazesi bugün (5 Nisan 2022 Salı) öğle namazına müteakip Dodurga İlçesi’nin Yeniköy Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.