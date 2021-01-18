Asistan doktorların eğitim sorunu çözüldü

Söz konusu sorunla ilgili Tabip Odası’nın yaptığı girimler neticesinde eğitim kliniği özelliği olmayan kliniklerden bir kısmı, gerekli şartları sağlayarak eğitim kliniği olma hakkına kavuştu.

Çorum Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim görmekte olan asistan doktorlarımız bazı klinik dallarında eğitim programlarının açık olmaması nedeniyle hastanemizde rotasyon yapamamaktaydı. Bu nedenle asistan arkadaşlarımızın başka illerdeki üniversite hastanelerinde eğitim almaları gerekmekteydi. Bu durum asistanlarımız için bir külfet oluşturmasının yanı sıra hizmet alanlar açısından da sorun teşkil etmekteydi. Zira bu il dışı rotasyonları esnasında hastanemizde hizmet veremeyen bu hekimlerin sunduğu sağlık hizmetlerinden halkımız faydalanamamaktaydı.

Asistan arkadaşlarımızdan bize gelen istek üzerine konu hakkında Tıp Fakültesi yöneticilerimizle iletişime geçtik. Ayrıca odamız ziyaretlerinde Çorum Ak Parti Milletvekili Erol Kavuncu’ya durumu arz ettik. Yapılan girişimlerimiz neticesinde eğitim kliniği özelliği olmayan kliniklerimizden bir kısmı gerekli şartları sağlayarak eğitim kliniği olma hakkına sahip olmuştur. Sağlık Bakanlığı’nın Tıpta Uzmanlık Kurumu’nun (TUK) 1691 sayılı kararıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Eğitimi Programlarını uygulamak için bu kliniklerin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Bu yetkilendirmelerin yapılması için emek sarf eden ve destek olan Milletvekili Erol Kavuncu, Vali Mustafa Çiftçi, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Gülhan, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli ve bu kliniklerde görev yapan tüm hocalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Eğitim verme yetkisi olmayan diğer kliniklerimizin de yetkilendirilmesi için gerekli şartların sağlanması konusunda desteklerinin devamını diliyoruz.” (Haber Merkezi)