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Asırlık kitabe bulundu

Çorum’da yaklaşık 100 yıllık türbelerin taşınma çalışması sırasında bulunan 121 yıllık kitabe bulundu. Bulunan kitabe Belediye tarafından koruma altına alındı.

Güncel 28.01.2021, 19:55
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Asırlık kitabe bulundu

Önümüzdeki günlerde türbelerin taşınmasına başlanacağı öğrenilirken, Garip Dede türbesinin yıkımı sırasında, hemen türbenin yakınında bulunan asırlık kitabe bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, yol nedeniyle türbelerin kaldırıldığını belirterek, “Çorum’un güzelleşmesi için hazırladığımız proje doğrultusunda yol ortasında kalan Safar Dede, Kan Dede ve Garip Dede türbemizi taşıma kararı alarak yeni yerine taşıyacağız” dedi.

Yağbat yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türbeleri taşıyacağımız bir alan belirlemiş bulunmaktayız. Şehrimizin manevi güzelliklerinden üç türbemizi de belirlediğimiz alana taşıyacağız. Bu türbelerinden bir tanesi olan Garip Dede türbesinin hemen yanında bulunan çeşme vardı. Bu çeşmenin kitabesi bulundu ve koruma altına aldık.

Türbelerimizi aslına uygun inşa edip hemen yanlarına bir de çeşme yapıp ve o dönem çeşme yapan kişinin hayratını yaşatacağız.

Çeşmenin kitabesinde hicri olarak 1317 yılı yazıyor. Miladi, olarak ise 1899 yılına denk gelen bir çeşme. Kitabede yine hayratı yaptıran kişinin adı yazıyor. Biz de bunu burada muhafaza altına aldık.” (Haber Merkezi)

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