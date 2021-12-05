Aşır Mülazım vefat etti

Çorum Merkez Atçalı Köyü’nden, mobilyacı esnafından Arap Ali Mülazım ile Eczacı kalfası Hüseyin Mülazım’ın babaları olan Aşır Mülazım hayatını kaybetti.

Arap Ali Mülazım, Hüseyin Mülazım, Nezaket Alaş ve Nezegül Aydoğdu’nun babaları, Hatice Mülazım’ın eşi, Onur, Orçun, Anıl ve Burak Mülazım’ın büyükbabaları olan Aşır Mülazım 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bir süredir kanser tedavisi gören Aşır Mülazım, önceki gece rahatsızlanarak Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aşır Mülazım’ın vefatı sevenlerini üzdü.

Merhumun cenazesi saat 13.00’de Nadık Sultanana Cemevi’nde kılına cenaze namazından sonra merkeze bağlı Atçalı Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

