Asım Balcı’dan Şentop’a ziyaret

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop bir grup yargı mensubu ile birlikte Çorumlu hemşehrimiz Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’yı makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Mustafa Şentop, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca ve beraberindeki heyet, ESAM İstanbul Şube Başkanı Bayram Ali Ersoy ve beraberindeki heyet ile birlikte Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’yı da ayrı ayrı kabul ederek bir süre görüştü.

(Haber Merkezi)