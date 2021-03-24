Asım Balcı, hemşehrimiz Turgut Aslan’ı ağırladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Dairesi eski Başkanı hemşehrimiz Turgut Aslan, Ankara Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı’yı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Balcı, “15 Temmuz kahramanımız Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Dairesi eski Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Turgut Aslan'ı belediyemizde misafir ettik. Kıymetli hemşehrim Turgut Aslan ağabeye ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Hemşehrimiz Balcı ayrıca ziyaretin anısına Turgut Aslan’a hediye takdim etti.

(Haber Merkezi)

