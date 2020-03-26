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Asılsız “karantinadan kaçmış” ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Kendisinden sigara ve çakmak isteyen, “sigara içmiyorum” dediği için de kızan üç kişi tarafından “karantinadan kaçmış” diye ihbar edilen 17 yaşındaki genç, alarma geçen polis ve sağlık ekipleri tarafından ambulansta sorgulandı, ihbarın asılsız olduğu anlaşılınca da serbest bırakıldı.

Asılsız “karantinadan kaçmış” ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Kendisinden sigara ve çakmak isteyen, “sigara içmiyorum” dediği için de kızan üç kişi tarafından “karantinadan kaçmış” diye ihbar edilen 17 yaşındaki genç, alarma geçen polis ve sağlık ekipleri tarafından ambulansta sorgulandı, ihbarın asılsız olduğu anlaşılınca da serbest bırakıldı.

26 Mart 2020 Perşembe 23:12
Asılsız “karantinadan kaçmış” ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Olay, önceki gece saat 22.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen A.E.Ö (17) tanımadığı üç kişi ile karşılaştı. Üç kişiden birisi A.E.Ö’den sigara ve çakmak istedi. A.E.Ö bu kişilere sigara kullanmadığını ve çakmağının da olmadığını belirterek uzaklaştı.

Üç kişiden birisi polisi arayarak 'hastanede koronavirüs karantinasından kaçan var' ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri, özel kıyafetler giyerek harekete geçti. Polis ekipleri, A.E.Ö.’yü caddede yürürken buldu. Polis ekiplerinin "Koronavirüs karantinasından kaçtığın söyleniyor" dediği A.E.Ö "hastanede karantina altında değilim" yanıtını verdi. Sağlık ekiplerinin ambulansa aldığı A.E.Ö., gözetim altında tutuldu. Hastanelerle irtibat kuran sağlık ekipleri, karantina altında olmadığının belirlenmesi üzerine A.E.Ö’yü bıraktı.

Muhabirimize konuşan A.E.Ö., “Evet olaylar aynen böyle gelişti. Benim bu kişilerden sigara istediğim söylendi. Hâlbuki , ben bu kişileri tanımam bile. Tam tersine bu kişiler benden sigara ve çakmak istediler. Ben de yok dedim ve beni 'koronavirüs karantinasından kaçmış' diye ihbarda bulundular. Kontrollerden sonra bırakıldım ve evime döndüm. Yaşadıklarıma çok üzüldüm” dedi. (Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 26.03.2020 22:20
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