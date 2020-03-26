“Asılsız haberler motivasyonumuzu olumsuz etkiliyor”

Çorum İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, asılsız haberlerin özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının motivasyonunu olumsuz etkilediğini belirterek, basını daha duyarlı olmaya çağırdı.

Dr. Sobacı’nın yazılı açıklaması şöyle:

“23.03.2020 tarihinde internet ortamında yayın yapan bir haber sitesi tarafından ‘Koronavirüsle Mücadelede Tedbirsizliğin Bedeli Ağır Olur!’ başlığı altında yapılan haber gerçeği yansıtmamakta olup, bu konuda İl Sağlık Müdürlüğümüzce alınan tüm tedbirleri ve yapılan çalışmaları yok saymaktadır.

Şöyle ki;

1-Çin’ in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütünce Pandemi olarak ilan edilen Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile Cumhurbaşkanlığımızın, Bakanlığımızın ve Valiliğimizin koruma tedbirleri çerçevesinde hastane idaremiz tarafından her türlü tedbir en üst düzeyde alınmış ve uygulamaya konulmuştur.

2-Tüm hastalar hastane girişinde ateş ölçerle değerlendirilmekte ve hastalar durumuna uygun kliniğe yönlendirilmektedir. Haberde iddia edildiği üzere ‘hastanın elini kolunu sallayarak’ acil servise girmesi doğru değildir.

3-Gerek hasta olan vatandaşlarımız gerekse de hasta yakınları ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun hazırladığı rehber ve algoritmalara göre hareket edilmekte olup, her türlü karantina ya da gerekli tedbirler bu kapsamda alınmaktadır.

4-‘Hastanede çalışan taşeron işçilerin maske ve eldiven gibi ürünleri yeteri kadar temin edemedikleri’ iddiası da gerçeği yansıtmamakta olup, malzeme konusunda bu aşamada hastanemiz son derece yeterlidir, bu hususta bir sıkıntı yoktur.

5-İlimizde alınan tüm tedbirler İlimiz Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararları olarak kamuoyu ile paylaşılmakta; sesli, yazılı ve görsel iletişim araçları ile de vatandaşlarımızı bilgilendirme faaliyetleri kesintisiz bir şekilde sürdürülmektedir.

Hiçbir idari makamdan teyit almadan yapılan bu asılsız haberler; tüm dünyanın ve ülkemizin geçirdiği bu zor süreçte mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârane bir şekilde görevini ifa etmeye çalışan sağlık personelimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilese de, tüm sağlık personelimiz büyük bir özveri ve hassasiyetle görevlerine devam edecekler, halkımıza en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olacaklardır.

Ayrıca; basının haber alma ve haber verme hakkına göstermiş olduğumuz saygıyı, sorumlu habercilik anlayışı ile hareket eden tüm basın mensuplarımızın da görevlerini layıkıyla ifa etmeye çalışan sağlık personeline karşı göstermeleri gerektiğini ifade ediyoruz.” (Haber Merkezi)