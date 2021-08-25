Aşılarım tam, hafif geçiriyorum

** 18 Ağustos 2021 Çarşamba sabahı, nezle belirtileri ile güne uyandım. Biliyorum, bir gün önce rüzgârda kalmıştım, soğuk algınlığı doğaldı. Bitkisel takviyelerle aşmaya çalıştım. Ama, yorgunluğum ve bitkinliğim artıyor, nezle de devam ediyordu.

** 20 Ağustos Cuma günü Çorum Özel Hastanesi’ne gidip Dahiliye Uzmanı Dr. Zuhal Gülsüm Şimşek’e muayene oldum. İki Sinovac ve bir Biontech aşımı olduğum için Covid 19 aklıma gelmiyordu. Dr. Şimşek, kan tahlilimi yaptırdı, akciğer filmi ve tomografi çektirdi. İvedi olarak da serum verdirdi.

** Sonuç: Akciğer kaynaklı enfeksiyon çok yüksek çıktı (CRP 134.5). Çok ciddi bir antibiyotik tedavisine başlamak gerekiyordu. Bu arada, PCR testi de yaptırıldı. İğneler, ilaçlarla eve geldim, akşam ise Sağlık Müdürlüğü’nden müjde (!) geldi: PCR testiniz pozitif! Eve ekip geldi, ilaç verdi ve 14 günlük izolasyon tebligatını yaptı. (Neyse ki eşimin testi negatif çıktı.)

** Şu an itibariyle rahatsızlığımın başlamasının üzerinden bir hafta geçti. Enfeksiyonu yendim. Covid 19’la ilgili semptomların hiçbirini de yaşamadım. Son derece iyiyim. Değerli dostum Ahmet Ahlatcı’nın gönderdiği bitkisel takviyelerin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ama asıl, hastalığı iyi geçiriyor olmamı, aşılarımı tamamlamış olmama borçlu olduğumu biliyorum.

** Bu anlamda, kamuoyunda çok tartışılan “aşı” konusuna “canlı tanık” olarak müdahil olmak istedim. Şunu biliyorum ki, aşılarım eksik bile olsaydı, muhtemelen şu an hastanedeydim. Şimdi ise, Cumartesi-Pazar demeden kesintisiz çalışan bir insan olarak “zorunlu dinlenme” dışında hiçbir sorunum yok.

** Değerli hemşehrilerim, sevgili okurlarım, lütfen bana inanınız; aşı virüs kapmanıza engel olamayacak belki, ama sizi ağır durumlar yaşamaktan mutlaka koruyacak. Ben yaşadım ve tanıklık ediyorum.