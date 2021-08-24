Aşılama hız kazandı nitril eldivene ihtiyaç arttı

Ülkemizde aşılama çalışmaları hız kazandı; bir günde yapılan aşı sayısı 1,5 milyonu geçti. Aşı işlemi sırasında tek kullanımlık eldiven zorunluluğu ise nitril eldivene olan ihtiyacı ve talebi rekor düzeye ulaştırdı. Türkiye’yi nitril eldiven üretiminde 5. ülke konumuna getiren yerli ve milli eldiven markası Gloveturk, başta sağlık sektörü olmak üzere yoğun talebe yetişebilmek için üretimde vites yükseltti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hız kazandı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 73 milyonu geçerken, günlük aşılama sayısı ise 1.5 milyonu aşmış durumda. Geçtiğimiz Nisan ayında, Türkiye Eczacılar Deposu tarafından Sakarya Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilen Gloveturk de eldiven ihtiyacına yetişebilmek için kapasite hızını artırdı.

“NİTRİL ELDİVEN, DİĞER ELDİVENLERE

GÖRE DAHA SAĞLIKLI VE KORUYUCU”

Nitril eldivenin, pandemiden önce başta sağlıkçılar olmak üzere belli kesimlere hitap ettiğini, pandemiyle birlikte kullanım alanının arttığını belirten Türkiye Eczacılar Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin, “Pandemi süresince nitril eldivenler, doğal lateks içermeyen formülü, anti alerjen olması ve ekstra hijyen sağlaması nedeniyle virüsten korunmaya çalışan herkesin olmazsa olmazı haline geldi. Sağlık ve temizlik alanında önemli yere sahip olmasının yanı sıra endüstride de geniş alanda kullanılan nitril eldivenin bileşiminde sentetik kauçuk kullanılıyor. Dolayısıyla kullanım açısından alerjik maddelere hassasiyeti olanlar için vinil ya da lateks eldivenlere göre daha ideal bir alternatif. Pudrasız olması da muhtemel pudra alerjisini engelliyor. Her cilt için güvenli olan nitril eldiven, hava ve sıvı geçirmediği gibi bilek kısımlarında bulunan lastik çember ile eli daha iyi kavrıyor. Bu sayede kayma ve elden çıkma ihtimalinin azalmasıyla da enfeksiyonlara karşı daha iyi koruyor. Yırtılma, delinme ve parçalanma gibi durumlarda da aynı kalınlıkta olan lateks ve vinil eldivenlere göre en az 2 kat daha dayanıklılık gösteriyor. Sağlık sektöründe kullanılan diğer eldiven türlerine göre kimyasallara karşı direnci de yüksek olan nitril eldivenin, tüm bu sebeplerle sağlık çalışanları tarafından kullanması özellikle tavsiye ediliyor” dedi.

“SAHTE ÜRÜNLERE DİKKAT”

Talep artışı ve üretimdeki zorluklar nedeniyle piyasada pek çok sahte eldiven olduğuna dikkat çeken Keskin, “Pandemi döneminde hayatımızın bir parçası haline gelen nitril eldiven, bu süreçte fırsatçılara da kapı araladı. Toplum sağlığını hiçe sayarak doğrudan hastanelere, medikal ve gıda firmalarına satışı yapılan sahte eldivenlerin türediğine şahit oluyoruz. Nitril eldivenin gerçek olup olmadığını anlamanın önemli göstergeleri var. Bu ürünler mutlaka CE uygunluk işareti taşımalı, EN 455, EN 420+ A1 ve EN ISO 374-1/2016, EN ISO 374-5/2016 standartlarını karşılamalı ve 2016/425/EU KKD Direktifi (Kişisel Koruyucu Donanım) KATEGORİ III sınıfında olmalıdır. Ambalajı üzerinde TS veya uluslararası standartları gösteren semboller bulunmalıdır. Ambalajı üzerinde AQL değeri (hata oranı) 1.5 olmalı ve EN Klavuzuna göre kompleks tasarımlı eldiven grubunda olmalıdır. %100 nitril malzemeden üretilmiş ve pudrasız olanlar tercih edilmelidir. Tüketicilerin aldıkları ürün ambalajında tüm bu bilgileri kontrol etmesi gerekiyor. Türkiye’nin ilk ve tek nitril eldiven markası Gloveturk olarak tüm bu koşulların ve ISO 9001 kalite belgemizin gerekliliğini yerine getiriyor, Avrupa standartlarına uygun üretim yapıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)