Aşıla, Erbakan ile Sinop’ta

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sinop'ta yaşanan sel felaketinden en çok zarar gören Babaçay köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan önceki gün Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Mehmet Aşıla ve Genel Merkez yöneticileri ile birlikte Sinop’a gitti. Burada Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin geçici olarak görev yaptığı Türkeli ilçesinden ziyaretlerine başlayan Erbakan, ilçede sel felaketinde hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunduktan sonra Ayancık’a geçti. Ayancık’ta da selde zarar gören Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek Afet Koordinasyon Merkezi’nde yaşanan afete ilişkin yetkililerden bilgi alan Fatih Erbakan ve Mehmet Aşıla, yardım gönüllüleriyle de sohbet etti. Erbakan, Ayancık Sanayi Sitesi’nde de incelemelerde bulunmasının ardından sel felaketinden en çok etkilenen Babaçay köyünü ziyaret etti.

Babaçay Köyü Muhtarı Şevki Kaya ve vatandaşlardan köyde 40’a yakın evin yıkıldığını ve 15 kayıp verildiğini öğrenen Fatih Erbakan, selde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerini iletti. Erbakan'a ziyaretinde YRP Sinop İl Başkanı Mustafa Çınar, ilçe başkanları ve partililer de eşlik etti.

(İHA)

