Aşık Veysel’e saygı

Uğur Çınar'ın hazırlayıp sunduğu canlı yayına görme engelli Fazlı Koçak sazıyla konuk oldu.

Koçak, Veysel'in tüm görme engelliler için bir idol olduğunu belirterek, ' O, ürettiği birbirinden kıymetli eserleri ile ölümsüzleşti' dedi.

Aşık Veysel'in yaşam öyküsü, sanatı ve şiirlerinin anlatıldığı programda ozanın kendi sesinden arşiv kayıtlarına da yer verildi.

Yoğun ilgiyle dinlenen programda Fazlı Koçak Aşık Veysel'e ait eserleri okudu. (Haber Merkezi)

