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Aşık Şekip Şahadoğru’nun türküleri dillerden düşmüyor

Aşık Şekip Şahadoğru, Çorum’un yetiştirdiği unutulmaz halk ozanlarından biri.

05 Mayıs 2020 Salı 23:18
Aşık Şekip Şahadoğru’nun türküleri dillerden düşmüyor

“Şikayet olmasın” ve “Dert bende kaldı” başta olmak üzere pek çok eseri TRT repertuarında yer alıyor ve yine pek çok ünlü sanatçı tarafından okunuyor.

1995 yılında 63 yaşında kaybettiğimiz ozanı, en iyi dillendirenlerin başında ise, torunu Tülay Örten Yıldız geliyor.

Çorumlu sanatçı Umut Sülünoğlu da, önceki gün TRT Müzik’teki programda Şekip Şahadoğru’nun “Vefasız” isimli eserini okuyarak hemşehrisini andı.

Sungurlu kökenli olan Umut Sülünoğlu, TRT Ankara Radyosunda bağlama sanatçısı. (Haber Merkezi)

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