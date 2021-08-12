Aşık Kara Musa Kerbela'yı anlattı

Zakir Musa Yıldız, Umut Radyo'da Uğur Çınar'ın hazırlayıp sunduğu canlı yayında başlayan Muharrem Oruçları ve Kerbela Matemi dolayısıyla duygu yüklü mesajlar verdi

Alevi Bektaşi inanç kültür ve geleneğinde ciddi bir yer tutan Mah ı Muharrem günlerinin genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Çorum Acıpınarlı Aşık Kara Musa, dünya döndükçe mazlum ile zalimin mücadelesinin devam edeceğini söyledi.

MASUM U PAK ORUÇLARI

Bugünlerde İmam Hüseyin ve 72 şüheda için gözyaşı dökülüp, matem içinde olunduğunu belirten Aşık Musa Yıldız, Muharrem ayının Masum u Pak Oruçları ile başladığını Anadolu nun birçok yerinde bu günlerde 12 yada 18 gün oruç tutulduğunu kaydetti.

YEDİ ULU OZANDAN MERSİYELER

Canlı yayında Yedi ulu ozan’dan deyişler ve mersiyeler okuyan Acıpınarlı Aşık Musa Yıldız, göz yaşının ve çilenin bulunduğu her yerin Kerbela olduğunu ifade etti.

(Haber Merkezi)

