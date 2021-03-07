Aşık Borani vefat etti

Çağımızın yaşayan en güçlü ozanlarının başında gelen, aşıklık geleneğinin son güçlü temsilcilerinden olan Aşık Borani’nin cenazesi yarın (8 Mart 2021 Pazartesi) 12.00-13.00 saatleri arasında Hacı Bektaş Veli Vakfı Cemevi’nde yapılacak cenaze erkanı sonrası doğum yeri olan merkez Sarimbey köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

