‘Aşık Borani’ Sarimbey’de kabri başında anıldı

Anma etkinliğine, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Müftü Muharrem Biçer, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Keser, ÇEKVA Sanat Dostları Topluluğundan Muzaffer Gündoğar, Ahmet Güngör, Bahri Güven, Selahattin Aydemir, Can Yoksul ,Rıfat Kurtoğlu, İbrahim Gösterir ,Müslüm Koygun ve Mehmet Tatlısu katıldı.

Aşık Borani’nin eşi Sevim Çimen, çocukları Firdevs Çimen Yalçın, Umut Çimen ve Özgür Çimen’le birlikte Köy Muhtarı Tanju Çınar da konuklarla yakından ilgilendi.

Aşık Borani’nin köy evinin önünde yaklaşık 300 kişinin katılımıyla can yemeği verildi.

Müftü Muharrem Biçer’in de katılımıyla, köy camiinde Mevlid-i Şerif okundu.

Daha sonra da, büyük ozanın, ailesince yaptırılan anıt mezarı ziyaret edildi.

Aşık Borani’nin bugüne dek yayınlanmış ‘Elinde Gül Olsun Dilinde Türkü’, ‘İnsana Yolculuk’, ‘Fadime’ye Mektuplar’, ‘Çorumlu Efsane Ozan Deli Boran’, ‘Ademin Aynası’ , ‘Söz İnsana Söylenir’ isimli altı kitabı ve 1970’li yıllarda piyasaya çıkmış bir plağı, yerel gazetelerde yayınlanmış yüzlerce makalesi bulunuyor. (Haber Merkezi)



