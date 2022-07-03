‘Aşık Borani’ Sarimbey’de anıldı

ANIT MEZARI ZİYARET EDİLDİ

Anma etkinliğine Çorum il protokolü, Borani’nin köylüleri, kültür - sanat dünyasının temsilcileri ve sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Aşık Borani’nin köy evi önünde yaklaşık 300 kişinin katılımı ile can yemeği düzenlendi. İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından köy camisinde Mevlid i Şerif okundu. Son olarak büyük ozanın ailesince yaptırılan anıt mezarı ziyaret edildi.

PROTOKOL’DEN YOĞUN İLGİ

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberinde Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Keser, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Köy Muhtarı Tanju Çınar, Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile ÇEKVA Sanat Dostları Topluluğundan Şair Yazar Muzaffer Gündoğar, Ahmet Güngör, Bahri Güven, Selahattin Aydemir, Can Yoksul, Rıfat Kurtoğlu, İbrahim Gösterir, Müslüm Koygun ve Mehmet Tatlısu katıldı.

KONUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİLER

Anma etkinliği boyunca Halk Ozanı Aşık Borani’nin eşi Sevim Çimen çocukları Firdevs Çimen Yalçın, Umut Çimen ve Özgür Çimen misafirlerle yakından ilgilendi.

Çorumlu ünlü halk ozanı Aşık Borani 78 yaşında geçtiğimiz yıl 07 Mart 2021 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

ESERLERİ İLE YAŞAYACAK

Aşık Borani’nin bugüne dek yayınlanmış ‘Elinde Gül Olsun Dilinde Türkü’, ‘İnsana Yolculuk’, ‘Fadime ye Mektuplar’, ‘Çorumlu Efsane Ozan Deli Boran’, ‘Ademin Aynası’ , ‘Söz İnsana Söylenir’ isimli altı kitabı ve 1970’li yıllarda piyasaya çıkmış bir plağı, yerel gazetelerde yayınlanmış yüzlerce makalesi bulunuyor.



