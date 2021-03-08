Aşık Borani defnedildi

Kaleme aldığı şiirleri ile halkın gönlünde taht kuran ünlü halk ozanı Aşık Borani (Halil Çimen) son yolculuğuna uğurlandı.

İlimizde aşıklık geleneğinin son güçlü temsilcilerinden biri olan Aşık Borani rahatsızlığı nedeni ile tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Sarimbey Köyü’nden gelme, Bektaşi ozanlarından “Boran Baba” ya da “Deli Boran”ın torunu, emekli hemşire eski CHP Kadın Kolları Başkanı Firdevs Yalçın, emekli astsubay Özgür Çimen ve öğretmen Umut Çimen’in babası, öğretmen Yüksel Yalçın ve öğretmen Leyla Çimen’in kayınpederi ve Sevim Çimen’in eşi olan Aşık Borani (Halil Çimen) son yolculuğuna uğurlandı. Çimen’in cenazesi saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından merkeze bağlı Sarimbey Köyü’nde toprağa verildi.

Cenazeyi Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, İl Müftüsü Muharrem Biçer, CHP Çorum eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, köy ve mahalle muhtarları, CHP İl ve Merkez İlçe yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aşık Borani bugüne kadar “Elinde Gül Olsun Dilinde Türkü”, “İnsana Yolculuk”, “Fadime’ye Mektuplar”, “Çorumlu Efsane Ozan Deli Boran”, “Ademin Aynası” isimli beş kitabı ve 1970’li yıllarda piyasaya çıkmış bir plağı ve yerel gazetelerde yayınlanmış yüzlerce makalesi yer alıyor. Çorum Belediyesi de geçen yıl Halk Ozanı Aşık Borani’yi Anma Gecesi organize etmiş ancak gerek terör olayları nedeniyle bu gece birkaç kez ertelenmişti. Ayrıca Belediye Meclisi kararı ile ismi kısa süre önce Eti Anadolu Lisesi arkasında bulunan bir parka vermişti. TRT de geçmiş yıllarda Borani Belgeseli çekerek yayınlamıştı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

