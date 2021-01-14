Aşıda öncelikli meslek grupları da belli oldu

Son dakika haberine göre sağlık çalışanlarına yönelik aşılama uygulamasının başlamasının ardından koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları da belli oldu. Sağlık Bakanlığı, asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı.

Listenin yayınladığı sayfada, “Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır” açıklaması yapıldı.

TAKVİM HAZIRLANDI

Yeni tip koronavirüs aşıları 4 aşamada yapılacak, önce sağlık çalışanları aşılanacak. Birinci aşamada 65 yaş üzeri, ikinci aşamada ise polis, asker, öğretmen, zabıta ve yargı çalışanları aşılanacak. Üçüncü aşamada ise 18-49 arasındaki kronik hastalar, dördüncü aşamada da zamanında aşı yaptırmayan aşılanacak.

Vatandaşların koronavirüs aşısı olup olmayacaklarını E-Nabız sisteminden ya da 2023’e ‘Aşıla’ yazıp SMS atarak öğrenebilecekleri de söylendi.

(Haber Merkezi)